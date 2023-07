Kylian Mbappé nos Camarões: o aguardado retorno às raízes paternas

Camarões

O internacional francês, Kylian Mbappé, está de visita aos Camarões esta quinta-feira, onde o seu pai nasceu. Esta é a primeira viagem ao país e deve durar até sábado. Durante a sua estadia no país dos Leões Indomáveis, Mbappé deverá cumprir principalmente uma agenda social, além de um encontro com o primeiro-ministro e um deslocamento a Djébalè, onde o seu pai cresceu.

Publicidade Continuar a ler

Enquanto se especula sobre o futuro do internacional francês, Kylian Mbappé, no Paris Saint-Germain, é a mais de 7000 quilómetros da capital francesa que a estrela se encontra. Pela primeira vez nos Camarões, o regresso do campeão mundial às raízes paternas é um dos assuntos mais comentados localmente.

Esta visita não estava prevista para muitos, mas foi confirmada por documentos que convidam alguns eleitos locais a participar, com Kylian Mbappé, em visitas a escolas locais como parte do trabalho da sua fundação. O jogador deve chegar ao país esta quinta-feira.

Uma vez confirmada esta visita, que foi mantida confidencialmente durante muito tempo, comentários e notícias preencheram as redes sociais. Charles Foumane, gestor da aldeia testemunhou o entusiasmo sentido localmente pela chegada do astro parisiense. “O meu telefone não pára de tocar, toda a gente quer saber se ele está lá e como chegar à aldeia Noah, vê-lo, tirar uma fotografia, observá-lo. Estamos a sentir o mesmo nível de entusiasmo que sentimos quando demos as boas-vindas ao Presidente francês Emmanuel Macron”, disse.

Durante a sua estadia no país dos Leões Indomáveis, Mbappé deverá cumprir uma agenda social. Esta sexta-feira o campeão mundial deve visitar uma escola para surdos e mudos em Yaoundé, capital do país, cuja reabilitação foi financiada pela sua fundação. Está prevista uma partida de futebol com Vent d’Etoudi, uma equipa da segunda divisão nacional, cujo presidente é Yannick Noah, uma figura emblemática em França e nos Camarões. Joakim Noah, filho de Yannick e jogador da NBA também estaria presente.

Durante a sua carreira desportiva, Yannick Noah venceu o Roland-Garros em 1983, tornando-se no único tenista francês a ganhar um torneio do Grand Slam na era Open em simples masculinos. É também o francês mais bem classificado na ATP – o principal circuito de ténis masculino – ascendendo ao terceiro lugar em Julho de 1986) e também o jogador de simples mais bem-sucedido com 23 títulos. O tenista é também fundador do Village Noah, onde o futebolista vai ficar, um espaço de turismo e lazer localizado no distrito de Etoudi. No local, tudo foi montado para recebê-lo.

Posteriormente, deverá reunir-se com o primeiro-ministro camaronês, Joseph Dion Ngute. A viagem termina no sábado com uma visita à ilha de Djébalè, perto de Douala, onde Wilfrid Mbappé, pai do astro francês, cresceu.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro