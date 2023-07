Moçambique

Moçambique: recrutamento de jovens por grupos terroristas abortado pela polícia em Cabo Delgado

A polícia em Nampula abortou um suposto recrutamento de jovens que iriam engrossar as fileiras do terrorismo na província de Cabo Delgado. A informação foi confirmada pelo porta-voz da corporação que desencoraja jovens a aceitarem promessas de trabalho duvidosas e apela os recrutadores para que parem com a prática.

Um soldado moçambicano e civis na província de Cabo Delgado, 30 de Setembro de 2022. AFP - CAMILLE LAFFONT

Texto por: Orfeu Lisboa

Perto de 30 pessoas, na sua maioria jovens, estão nas mãos da polícia e serão reencaminhadas às suas zonas de origem depois de terem sido recrutados ilicitamente por indivíduos, alguns dos quais desconhecidos, para supostamente trabalharem nas escavações para a colocação de fibra óptica na província de Cabo Delgado. A polícia em Nampula através do seu porta-voz Zacarias Nacute, não tem dúvidas de estar perante mais um grupo que iria engrossar as fileiras dos terroristas e lança por isso um apelo: "Reforçar o nosso apelo a toda a sociedade ao nível da nossa província de Nampula para distanciar-se deste tipo de fenómenos de recrutamento de indivíduos para supostamente desenvolver actividades profissionais em Cabo Delgado porque muitos deles em tempos atrás acabaram sendo envolvidos no processo do terrorismo na província de Cabo Delgado daí que foi uma grande perda para a província porque perdemos indivíduos para a área criminal." Os cidadãos recrutados e agora nas mãos da polícia , cujo destino final também desconheciam ao certo apontaram em declarações a polícia, a pobreza como razão para responder a qualquer oportunidade de trabalho mesmo em Cabo Delgado apesar dos relatos de ataques a alguns distritos como Macomia.