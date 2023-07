Moçambique / Africa do Sul

Moçambique: tumultos em Ressano Garcia, na fronteira com a África do Sul

A fronteira de Ressano Garcia entre Moçambique e África do Sul está transformada desde sábado num campo de batalha. Os moradores contestam a apatia da polícia no combate e no esclarecimento a casos criminais.

Longa fila na fronteira de Ressano Garcia, a principal entre Moçambique e a África do Sul © LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Texto por: Orfeu Lisboa

Publicidade Continuar a ler Os confrontos já duram desde ontem,e retomaram este domingo com a população a contestar a apatia das autoridades da lei e ordem para conter a onda de criminalidade. "Aqui em Ressano Garcia temos uma onda de raptos, temos uma onda de assassinatos, que até agora ainda não foram esclarecidos". "Queremos saber o que é que a polícia está a fazer aqui, tem polícia em quantidade", queixam-se dois habitantes. Foram três os casos de assassinatos registados, mas sem qualquer esclarecimento. "Já temos muitos raptos, que não têm solução. Quando vamos à polícia dizem 'vamos resolver', chegam, tiram fotos e dizem 'vamos averiguar o caso', mas esses casos não são resolvidos". De acordo com o comandante distrital da polícia de Moamba, Jossias Manhenje, a imprensa justifica que a reação da população revela que há falta de comunicação entre as partes. "Nós interagimos com a população em termos da ligação polícia - comunidade para resolvermos os problemas que estão a acontecer aqui em Ressano, só que as pessoas não percebem o que nós estámos a fazer e vieram fazer tumultos", diz por sua vez o comandante Jossias Manhenje? A polícia está em peso na fronteira de Ressano Garcia.