Futebol feminino: Seleccionador zambiano envolvido em escândalo sexual

Do céu ao inferno, em apenas um passo. A Selecção zambiana, que se apurou para o Mundial de futebol feminino, venceu há três dias a Alemanha por 3-2 num jogo amigável, e no dia seguinte saiu nos meios de comunicação ingleses um escândalo sexual em torno do seleccionador Bruce Mwape.

Bruce Mwape, seleccionador da Zâmbia. © AFP - WILLIAM WEST

O caso remonta a Outubro de 2022, mas acabou por se tornar público a pouco mais de uma semana do Mundial: uma investigação por assédio sexual está a ser feita contra o seleccionador da selecção feminina, Bruce Mwape, e contra o seleccionador da selecção sub-17, Kaluba Kangwa. Ao jornal britânico 'The Guardian', uma jogadora, sob anonimato, afirmou que "se ele (ndr: Mwape) quiser dormir com alguém, tens de dizer que sim", antes de acrescentar que "é normal o treinador dormir com jogadoras na nossa equipa", concluiu a atleta. Uma outra fonte, próxima de uma jogadora, declarou que "pode haver represálias se disser alguma coisa sobre o que se passou", frisando que até agora "a Federação tem fechado os olhos devido aos bons resultados da selecção feminina. Querem mostrar ao público e às autoridades uma boa imagem, de sucessos. No entanto por detrás, é muito feio", referiu essa fonte próxima das jogadoras. Em resposta às revelações do jornal britânico, a assessoria da Federação apenas afirmou que não houve nenhuma queixa em relação ao comportamento do seleccionador. A Federação zambiana remete tudo nas mãos da FIFA, aliás uma investigação foi aberta em Outubro de 2022. A FIFA tem conhecimento destas acusações e espera que a investigação siga o seu curso. Recorde-se que a Zâmbia está no grupo C no Mundial de futebol feminino, juntamente com Espanha, Japão e Costa Rica.