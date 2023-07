Moçambique: Chissano pede "calma e diálogo" aos médicos grevistas

Médicos/Moçambique

O antigo Presidente da República de Moçambique, Joaquim Chissano, olha com preocupação para a greve dos médicos e apela à calma e ao diálogo até que as suas reivindicações sejam satisfeitas pelo governo.

Chissano falava à imprensa em Maputo, à margem do lançamento da segunda edição do festival Bambeni, iniciativa de que é patrono, a decorrer entre os dias 9 e 10 de Setembro, no distrito de Chibuto, província de Gaza, sul do país.

"É difícil apelar à calma quando as pessoas têm necessidades, mas não temos outra maneira senão apelar à calma para que tenhamos o diálogo como forma de encontrar soluções porque os sofrimentos, os problemas, todos nós conhecemos", começou por dizer.

O antigo chefe de Estado defende que a própria classe médica sabe que os problemas acabarão por ser resolvidos. "Temos de unir-nos e ter um olhar positivo, trazendo as soluções aos nossos próprios problemas. Os próprios médicos sabem que isso vai ter solução um dia, só que quando se tem necessidade, chora-se sempre. Eles sabem que haverá alguma solução um dia e com o desenvolvimento que nós precisamos que haja no país", rematou.

Ouça aqui as declarações de Joaquim Chissano:

00:46 Declarações Joaquim Chissano, antigo Presidente de Moçambique, 23-07-2023

Recorde-se que a segunda fase da greve nacional dos médicos arrancou no passado dia 10 de Julho e deverá durar pelo período de 21 dias prorrogáveis. As principais reinvindicações dos profissionais do sector são os cortes salariais e o não pagamento das horas extra de trabalho.

