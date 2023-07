Cabo Verde: termina hoje o programa “Governo Presente ilha do Fogo”

Cabo Verde

Executivo de Ulisses Correia e Silva conclui programa “Governo Presente ilha do Fogo” com certeza que a iluminação da pista do aeródromo de São Filipe é uma prioridade.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva garantiu que a iluminação da pista do aeródromo de São Filipe, na ilha do Fogo é uma prioridade do Governo e está a ser acertada com a francesa Vinci que a partir desta segunda-feira, assume a gestão dos Aeroportos de Cabo Verde para permitir que a infraestrutura esteja operacional mais tempo e descongestionar a pressão sobre a operadora. Ulisses Correia e Silva que visitou o aeródromo do Fogo disse que a partir de Setembro com a conclusão das obras de extensão e renovação do terminal de passageiros na cidade de São Filipe, a ilha do Fogo terá um aeródromo mais funcional

“A obra vai ser concluída com qualidade, o Fogo vai ter um aeródromo muito mais funcional e moderno e com maior comodidade, quer na partida quer na chegada e a separação dos terminais” disse o chefe de governo cabo-verdiano sobre a conclusão das obras no aeródromo de São Filipe, na ilha do Fogo que consistem na construção de um novo terminal de chegada e espaço para bombeiros e na renovação e ampliação do antigo terminal de partida e chegada que passa a ser só para partida e com mais capacidade, com bar e restaurante interno, além da ampliação e transformação da sala VIP.

Quanto à extensão da pista do aeródromo, Ulisses Correia e Silva disse que depende dos estudos técnicos e das avaliações. “A informação que temos é que existem obstáculos e só para criar condições para extensão da pista (demolição das montanhas) e permitir a extensão está-se a falar em mais de 100 milhões de euros” disse o primeiro-ministro cabo-verdiano reforçando que “não é algo que Governo poderá se engajar diretamente”, mas que vai mobilizar os parceiros.

O executivo de Ulisses Correia e Silva termina hoje o programa “Governo Presente ilha do Fogo” onde no último fim-de-semana realizou o Conselho de Ministros descentralizado, inaugurou obras de reabilitação do Centro Histórico da cidade de São Filipe, visitou obras de construção de estradas e habitações sociais em toda a ilha, bem como outros projecto do governo no Fogo.

