Cabo Verde: Vinci tem convicção que vai estimular o desenvolvimento turístico do arquipélago

O representante da Cabo Verde Airports, do grupo Vinci, que assumiu esta semana a gestão dos aeroportos de Cabo Verde disse ter a convicção de que serão capazes de estimular o desenvolvimento a nível turístico com os benefícios que implicam na matéria social e com os compromissos em termos ambientais com a gestão dos aeroportos de Cabo Verde.

Thierry Ligonniere, representante da empresa Cabo Verde Airports e CEO da ANA Aeroportos de Portugal, tem a convicção que a transferência da gestão dos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde ao grupo Vinci vai impulsionar a economia do arquipélago.

“Confiança da Vinci no potencial e no desenvolvimento do país. A convicção firme de que seremos capazes de estimular o desenvolvimento a nível turístico, da economia, com os benefícios que implicam na matéria social e com os compromissos em termos ambientais” disse na ilha do Sal, Thierry Ligonniere, representante da empresa Cabo Verde Airports, do grupo Vinci.

Com o início da gestão do aeroportos de Cabo Verde desde segunda-feira passada pela Vinci, a multinacional francesa anunciou que vai focar em abrir novas rotas, promovendo os atractivos do arquipélago para os turistas, incluindo o sector hoteleiro em expansão, ampla variedade de atividades desportivas e ambientes naturais e invernos ensolarados.

A Vinci também vai lançar um plano de acção ambiental, incluindo o desenvolvimento da produção de energia renovável nos aeroportos.

Lembramos que o Governo cabo-verdiano decidiu atribuir à Vinci Airports por ajuste direto, a gestão dos aeroportos de Cabo Verde durante 40 anos, prevendo para a ANA – Aeroportos de Portugal uma fatia de 30% de participação na sociedade de direito cabo-verdiano, a Cabo Verde Airports criada para assumir o contrato.

