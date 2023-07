Golpe de Estado no Níger: "França é um parceiro com muitos interesses"

Golpe de Estado/Níger

No Níger, os militares levaram a cabo um golpe de Estado, na passada quarta-feira, e Abdurahamane Tchiani, chefe da guarda presidencial, autoproclamou-se ontem como presidente do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria", numa decisão justificada pela "instabilidade na região".

Em entrevista à RFI, Armando Lona, analista político guineense, fala num "contágio" proveniente do Mali e Burkina Faso, que também foram abalados recentemente por golpes militares recentemente.

"Eu vejo uma espécie de contágio que veio dos outros países vizinhos, nomeadamente, o Burkina Faso ou o Mali. Esse contágio tem a ver com a situação do terrorismo no Sahel, a situação da segurança na região, mas também uma situação que tem a ver com a geopolítica, portanto, seria um contágio, num país com uma forte tradição de golpes de Estado, uma tradição militarista", começou por referir o nosso entrevistado.

Armando Lona destacou depois o facto de ser preciso olhar com atenção para o tipo de golpe de Estado que está a ser levado a cabo neste país africano, realçando que os reais contornos deste golpe só serão conhecidos nos próximos dias.

"É preciso ver à lupa se é um golpe de Estado revolucionário, que vai no sentido de mudar todo o sistema, como vimos no Mali ou no Burkina Faso, se as narrativas são para formatar todo o aparelho do Estado ou se se trata simplesmente de um golpe de Estado reaccionário, que consiste em preservar o sistema. Não está muito claro porque quem deu o golpe no Níger é um elemento ligado ao sistema, o chefe da guarda presidencial. Não está muito claro esse ponto", salientou ainda o analista.

Ouça aqui a opinião de Armando Lona:

01:32 Armando Lona, golpe Níger, 29/07/2023

Abdurahamane Tchiani, novo "homem forte" do Níger justificou a tomada do poder, alegando que existe uma "deterioração da situação de segurança" no país, que tem vindo a ser afectado, nos últimos anos, pela violência e ataques de grupos jihadistas.

O analista da Guiné-Bissau diz não acreditar nesta tese, uma vez que os ataques deste género têm vindo a diminuir no país.

"O Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria reinvindica a opção do golpe pela degradação da situação de segurança, o que, do ponto de vista real, não me parece muito evidente porque há uma baixa considerável dos ataques terroristas nos últimos tempos no Níger, comparativamente ao Burkina Faso. Sabemos que França deslocou a sua força Barkhane para o Níger nos últimos tempos. A questão que se coloca é 'será que houve um consenso interno à volta disso? Qual foi o posicionamento dos militares em relação a essa iniciatica do regime de Mohamed Bazoum?'. Nos próximos tempos, vamos ter mais elementos e perceber melhor do que se trata", defendeu ainda.

Ouça aqui parte do comentário:

00:46 Armando Lona, terrorismo Sahel, 29/07/2023

França vê o Níger, ex-colónia francesa até 1960, como um parceiro fundamental na região do Sahel por diversos motivos. O Níger era um dos poucos países onde França ainda exercia a sua influência nesta mesma região e tem inclusivamente cerca de 1.500 militares estacionados no terreno. Este contigente militar foi obrigado a deixar o Mali, no momento em que a Junta Militar tomou o poder.

Para além disso, este país africano era um aliado crucial do Ocidente no combate ao terrorismo, nomeadamente, proveniente de movimentos islâmicos radicais na região. Há ainda o receio por parte dos países ocidentais que Niamey se possa aproximar de Moscovo, na tentativa de conseguir outras alianças militares, tal como aconteceu com o Mali ou Burkina Faso.

O Níger é também conhecido pelos seus importantes depósitos de Urânio e é deste país que vem uma parte substancial deste minério, que França usa nas suas centrais nucleares. Para Armando Lona, são inegáveis os interesses de França no Níger.

"França é um parceiro do Níger com muitos interesses. Nos últimos anos, França tem trabalhado a sua estratégia no Níger depois do colapso daquilo que foi a intervenção no Mali, a retirada da força Barkhane foi assegurada pelo Níger, portanto, quando falamos do Níger em relação a França, olhamos também para outros interesses estratégicos, como é o caso dos recursos, do urânio", referiu.

Armando Lona refere ainda a importância do petróleo, minério que o Níger já terá também começado a explorar.

"Nós sabemos que a principal empresa francesa, a Areva, teria muita dificuldade se houver uma instabilidade que levaria, por exemplo, França a ter dificuldade de manter o seu abastecimento a partir do Níger. Para além do urânio, falamos também do petróleo. As últimas informações confirmam que o Níger já está a explorar petróleo e a abrir o corredor para o Benim para poder doravante facilitar a exporação do petróleo. França está a correr atrás do comboio para ver se consegue minimizar", disse ainda.

O analista lembrou depois que Mohamed Banzoum [Presidente deposto] foi um grande aliado de França até porque o chefe de Estado aceitou receber o contigente militar francês de 1.500 militares no seu território. O especialista focou o interesse de se perceber qual será o futuro das forças francesas no terreno.

"Com um golpe no Níger, há aqui uma curiosidade a compreender. Se quem assume a liderança do país, se vai continuar na linha do Bazoum ou se, como aconteceu em outros países, vai mudar o rumo, se vai optar pela cooperação militar, como é o caso do Burkina e do Mali", acrescentou.

Ouça aqui a restante parte da entrevista:

02:02 Armando Lona, relação França - Níger, 29/07/2023

Emmanuel Macron já condenou o golpe

O Presidente francês, Emmanuel Macron, já se pronunciou e condenou "com a maior firmeza" o golpe de Estado, referindo que se trata de "um golpe ilegítimo, perigoso para os nigerinos, para a Nigéria e para a região".

Este sábado, o chefe de Estado francês preside a um Conselho de Defesa e Segurança sobre a situação no Níger para discutir os últimos acontecimentos no país.

CEDEAO reúne-se este domingo para discutir golpe no Níger

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, vai reunir-se, este domingo, numa cimeira extraordinária, em Abuja, na capital da Nigéria, para falar sobre a situação no Níger.

O analista político guineense não acredita que deste encontro saiam medidas muito substanciais, que mudarão o curso daquilo que está a acontecer no país.

"Vão ser as medidas de sempre, os anúncios de princípio: tolerância zero ao golpe de Estado, depois sanções a excluir o Níger da CEDEAO. Mas não há surpresa nenhuma. É o que acontece sempre. É o que vimos no Mali, na Guiné-Concacri, depois mais tarde no Burkina Faso. A CEDEAO vai dizer aquilo que tem sempre dito. Não vamos ver mudanças", disse, ressalvando depois que, apesar disso, a organização mudou recentemente de Presidente.

Armando Lona defendeu depois que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental tem dificuldade em lidar com os golpes de Estado que têm vido a suceder-se nos países africanos.

"Não estou a ver a CEDEAO com uma capacidade real de lidar com isto, até porque os golpes que acontecem em África são o resultado também de outras realidades de governação. Temos uma situação de uma organização que tem dificuldade em dar resposta a essas realidades. A CEDEAO não consegue ter uma presença militar, por exemplo, no Mali para fazer face ao terrorismo. A CEDEAO tem dificuldade em ajudar o Burkina Faso também a fazer face a esse flagelo, portanto, é essa CEDEAO que vai anunciar medidas para o Níger, mas como disse são medidas que não vão ter impacto nem fazer recuar os autores do golpe até porque a CEDEAO não dispõe de um mecanismo, de uma força para fazer face. Eu diria que para legitimar uma eventual força da CEDEAO em relação aos golpes, o remédio seria ter uma força para atacar as causas mais profundas que eu mencionei há pouco sobre a governação. Os golpes palacianos a que assistimos em África acabam por fragilizar as nossas organizações sub-regionais, regionais e africanas, como é o caso da União Africana", rematou.

Ouça aqui a parte final da entrevista:

01:53 Armando Lona, reunião CEDEAO, 29/07/2023

Entretanto, a União Europeia já anunciou este sábado que iria suspender "por tempo indeterminado e com efeito imediato" todas as acções de cooperação com o Níger, em matéria de segurança e de apoio financeiro.

Para além disso, a União Africana deu 15 dias a Abdourahmane Tchiani para suspender o golpe de Estado e restabelecer a Constituição no país. Caso isso não aconteça, admitiu colocar em prática "medidas punitivas".

