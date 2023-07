RCA: Referendo Constitucional pode prolongar presidência de Touadéra

República Centroafricana

Os centro-africanos são chamados às urnas a 30 de Julho de 2023, para se pronunciar sobre a nova Constituição proposta pelo presidente Faustino-Arcanjo Touadéra. A oposição apela ao boicote e denuncia uma "farsa ilegal" que visa perpetuar o poder do chefe de Estado.

O novo texto tem alimentado muitas polémicas em Bangui. De acordo com a lei actual, o actual e segundo mandato de Faustino-Arcanjo Touadéra como Presidente da República Centro-Africana (RCA) termina em 2025.

Se a alteração alteração constitucional for adoptada no no referendo deste domingo, o chefe de Estado, agora com 66 anos, poderia continuar a governar até ao fim da sua vida.

O texto oficial da reforma constitucional só foi divulgado recentemente. A oposição apelou ao um boicote a esta consulta, que considera "ilegal". Muitas pessoas interrogam-se se a votação terá efectivamente lugar fora dos centros urbanos do país, no auge da estação das chuvas e sob a ameaça de grupos armados em várias regiões.

A ONU não forneceu qualquer apoio logístico, pelo que as autoridades recorreram aos seus parceiros bilaterais, nomeadamente, a Rússia e o Ruanda. No entanto, Mathias Morouba, Presidente da Autoridade Eleitoral Nacional, afirma que tudo está a ser feito para garantir que todas as assembleias de voto possam abrir.

Colocámos à disposição todo o material eleitoral para permitir aos centro-africanos, onde há uma mesa de voto, de fazer o seu dever de cidadão, no dia do voto. Foram feitos muitos esforços e, com o apoio do governo centro-africano, agimos com os meios que tínhamos à nossa disposição. Eu vi as imagens ontem. Mesmo de cavalo, conseguimos levar material eleitoral ao terreno. Usámos todos os meios à nossa disposição: de bibicleta, a pé, de burro ou de cavalo.

