Cabo Verde: concluído programa de realojamento de 600 famílias na Boa Vista

O governo de Cabo Verde concluiu o Programa de Realojamento das Famílias e Eliminação de barracas na ilha turística da Boa Vista. Cerca de 620 famílias foram abrangidas pelo programa.

Desde 2017 que o governo iniciou o processo de erradicação das barracas e realojamento das famílias dos bairros de Boa Esperança e Farinação, na segunda ilha mais turística de Cabo Verde – Boa Vista. Um programa desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal da Boa Vista, que o autarca Cláudio Mendonça destaca as condições que 620 famílias passam a viver na cidade de Sal Rei

“Conseguimos dar melhores condições de vida às pessoas que saíram das barracas para morar em habitações mais condignas. Temos agora pessoas a morar em residências com água e energia” disse o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça.

Na cerimónia para assinalar o fim do programa, a ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva disse estar aliviada, uma vez que houve muitas pessoas incrédulas no início do programa, mas tinha um mandado do chefe do governo para realojar as famílias e demolir as barracas.

Eunice Silva disse que a missão na Boa Vista já está cumprida, agora o programa do governo avança para realojar mais de mil famílias no Sal e demolir dois bairros de barraca na ilha mais turística de Cabo Verde.

“É um impulso para o Sal, lá temos dois bairros, mil e tal famílias para realojar. Mas, a experiência que adquirimos aqui pode ajudar e acredito que essa experiência pode ser levada e sempre que solicitada pode ser dada para que no Sal corra bem” disse a ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva.

No âmbito do programa de Realojamento e Erradicação de Barracas na Boa Vista e no Sal, o governo já construiu centenas de apartamentos, investiu em infra-estruturação, requalificação e ligação à rede de saneamento nas duas ilhas.

