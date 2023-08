Cidadãos franceses evacuados do Níger

França/Níger

O Ministério francês dos Negócios Estrangeiros anunciou esta terça-feira, 1 de Agosto, a evacuação dos franceses que residem actualmente no Níger. No total são cerca de 1500 pessoas, entre elas 850 franceses, que vão deixar o país se assim o entenderem.

A França “começa hoje” a evacuar os cidadãos franceses e europeus que mostrem vontade de abandonar o Níger, indicou em comunicado o Ministério francês dos Negócios Estrangeiros.

Paris justifica a decisão com as acções de violência que ocorreram recentemente na embaixada francesa e com o encerramento do espaço aéreo no país, deixando os franceses sem possibilidade de sair do país pelos seus próprios meios.

"Tendo em conta a situação que se vive em Niamey. A violência de que foi alvo a nossa embaixada e o encerramento do espaço aéreo, deixando os franceses sem possibilidade de sair do país pelos seus próprios meios, a França está a preparar a evacuação de cidadãos nacionais e europeus que desejam deixar o país", pode ler-se no comunicado.

As autoridades francesas enviaram uma mensagem aos cidadãos residentes no Níger onde indicam que "a operação de evacuação (...) foi coordenada com as forças nigerinas", especificando ainda "a data, hora e local exacto. É ainda indicado que os cidadãos devem chegar pelos seus próprios meios”.

Em entrevista ao canal de televisão France 24, a ministra francesa dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, afirmou que a segurança dos cidadãos franceses no Níger é a prioridade.

Cinco dias depois do golpe de Estado no Níger, quatro ministros, um ex-ministro e o líder do partido de Mohamed Bazoum, o Presidente eleito deposto, foram detidos, segundo um comunicado do partido presidencial enviado à AFP.

O Golpe de Estado no Níger já foi condenado pela comunidade internacional. Este fim-de-semana, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, reunida em cimeira extraordinária, presidida pelo Chefe de Estado da Nigéria Bola Tinubu, pediu "a libertação imediata" do Presidente Mohamed Bazoum e o "regresso completo à ordem constitucional na República do Níger”.

A organização regional admitiu ainda que se os pedidos não "forem satisfeitos no prazo de uma semana", a CEDEAO "tomará todas as medidas necessárias" e "estas medidas podem incluir o uso da força", de acordo com as resoluções.

