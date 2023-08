Níger: operação de retirada de cidadãos franceses termina hoje

Golpe de Estado/Níger

No Níger, deverá ser concluída esta quarta-feira a operação de retirada de mais de 600 franceses e também cidadãos estrangeiros. Na madrugada de ontem, já chegaram dois dos quatro aviões de repatriamento franceses.

No Níger, a operação de retirada de cidadãos franceses e europeus continua a toda a velocidade, cerca de uma semana após o golpe de Estado levado a cabo pelos militares nigerinos.

O Ministério francês dos Negócios Estrangeiros dá conta, na rede social X (antigo Twitter), que "a operação continua com a preparação da partida de um terceiro avião".

#Niger | Evacuation operations continue with a 3rd flight in preparation. pic.twitter.com/yzKzhhjv2i — France Diplomacy🇫🇷🇪🇺 (@francediplo_EN) August 2, 2023

Já na madrugada desta terça-feira, chegaram ao aeroporto Roissy Charles de Gaulle dois aviões com mais de 350 pessoas, entre elas franceses, nigerinos, belgas ou portugueses.

Os cidadãos saíram do aeroporto internacional de Niamey, com destino a Paris, e a operação foi supervisionada por militares franceses, em coordenação com a polícia nigerina.

"É bom estar de volta. Veremos nos próximos dias e semanas como é que as coisas evoluem por lá", disse um dos passageiros em entrevista à Reuters.

Esta é a primeira operação de retirada em massa organizada por Paris na região do Sahel, que justifica esta atitude devido aos "actos de violência que tiveram lugar contra a Embaixada francesa" e também devido "ao encerramento do espaço aéreo".

Entretanto, um voo fretado pelo governo italiano também aterrou em Roma na manhã desta quarta-feira, com 87 pessoas a bordo, avançou ainda a Reuters.

Delegação da CEDEAO aguardada no Níger esta quarta-feira

Esta operação de retirada acontece numa altura em que é aguardada, esta quarta-feira, a chegada ao Níger de uma delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), chefiada pelo nigerino Abdulsalami Abubakar. A informação foi avançada, em regime de anonimato, por um funcionário da organização, citado pela AFP.

A CEDEAO, presidida por Bola Tinubu, que é também chefe de Estado da Nigéria, com o apoio dos países ocidentais, fez um ultimato aos golpistas e deu-lhes uma semana para "reintegrar o Presidente Mohamed Bazoum" e para o restabelecimento da "ordem constitucional no país", prazo que deverá terminar este domingo. A organização não exclui "o recurso à força", em caso de necessidade.

Esta quarta-feira começa ainda, em Abuja, uma reunião dos chefes militares dos países que constituem a CEDEAO, encontro que deverá durar até à próxima sexta-feira.

Mali e Burkina Faso ao lado dos golpistas nigerinos

Esta segunda-feira, o Mali e o Burkina Faso, dois países da região do Sahel cujo poder caiu nas mãos dos militares em 2020 e 2022, respectivamente, já demonstraram a sua solidariedade e apoio aos golpistas nigerinos.

Os representantes militares dos dois países afirmaram que qualquer intervenção militar para voltar a colocar Bazoum no poder seria considerada uma "declaração de guerra" contra os seus próprios países e ameaçaram mesmo deixar a CEDEAO, reforçando que tomariam medidas "de legítima defesa em apoio ao Níger".

Entretanto, o general Salifou Mody, membro do grupo de militares que tomou o poder no Níger, acompanhado por uma delegação, aterrou, esta quarta-feira, no Mali, mas ainda não são conhecidos mais pormenores sobre esta visita, que derá juntar os golpistas nigerinos e malianos.

Níger era um dos últimos aliados do Ocidente na região do Sahel

França e os países ocidentais olhavam para o Níger, ex-colónia francesa até 1960, como um parceiro fundamental na região do Sahel por diversos motivos.

O Níger era um dos poucos países onde França ainda exercia a sua influência nesta mesma região, contando com um contigente de cerca de 1.500 militares estacionados no terreno. Estes militares estavam anteriormente mobilizados no Mali e foram obrigados a deixar o país no momento em que a Junta Militar tomou o poder.

Para além disso, este país africano era um aliado crucial do Ocidente no combate ao terrorismo, numa região onde há a predominância de movimentos islâmicos radicais.

Há ainda o receio por parte dos países ocidentais que Niamey se possa aproximar de Moscovo, na tentativa de conseguir outras alianças militares.

O Níger é também conhecido pelos seus importantes depósitos de Urânio e é deste país que vem uma parte substancial deste minério, que França usa nas suas centrais nucleares.

