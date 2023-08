Ruanda: Moçambique enfrenta Nigéria nas meias-finais do Afrobasket feminino

Afrobasket/Ruanda

Ruanda – Em Kigali, no Ruanda, está a decorrer desde 28 de Julho, até ao próximo sábado, 05 de Agosto, o Campeonato Africano de Basquetebol Feminino, Afrobasket. A fase de grupos terminou esta terça-feira, 01 de Agosto, e hoje decide-se quais são as equipas que passam às meias-finais da prova.

Filipe Nyusi, Presidente moçambicano, com as jogadoras de basquetebol de Moçambique.

A Guiné-Conacri está a jogar contra o Mali, numa partida que começou às 15 horas locais (13 horas TMG). Para já, as jogadoras guineenses têm um avanço significativo em relação às malianas (71-31 pontos). Já o Ruanda está a medir forças com o Uganda, num jogo que começou às 18 horas locais (16 horas TMG).

As jogadoras moçambicanas também jogam, esta quarta-feira, contra as nigerianas, às 21 horas locais (19 horas TMG). O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, esteve com as jogadoras, no passado sábado, quando regressava da cimeira Rússia-África, de São Petersburgo.

Filipe Nyusi em Kigali, no Ruanda. © Facebook Filipe Nyusi

Entretanto, já é conhecida a primeira equipa que passou às meias-finais da prova. Trata-se do Senegal que venceu os Camarões por 80-77.

Consulte aqui as pontuações ao minuto.

Angola perdeu contra a Guiné-Conacri

As jogadoras angolanas, campeãs em 2011 e 2013, defrontaram esta terça-feira as guineenses e acabaram por perder por 71-69.

A equipa de Ousmane Camara acabou por se impor no jogo, depois de duas derrotas pesadas, frente aos Camarões e Moçambique, nos jogos anteriores.

Para além de Angola e Moçambique, mais nenhum país lusófono participou no Campeonato Africano de Basquetebol Feminino.

