Afrobasket Feminino: Moçambique perde face à Nigéria e falha as meias-finais

AFROBASKET/RUANDA

Kigali, Ruanda – Em Kigali, no Ruanda, continua a decorrer o Campeonato Africano de Basquetebol Feminino, Afrobasket, que começou a 28 de Julho e deve terminar este sábado, 05 de Agosto. A selecção moçambicana, a única equipa lusófona presente nos quartos-de-final do torneio, foi derrotada pela sua congénere da Nigéria, e fica afastada das meias-finais. Para a próxima fase estão apuradas a Nigéria, o Ruanda, o Mali e o Senegal.

Publicidade Continuar a ler

A selecção de Moçambique falhou o apuramento para as meias-finais do Afrobasket Feminino de 2023 ao perder com a sua congénere da Nigéria pelo magro resultado de 59-52. As moçambicanas, que fizeram sensação neste torneio ao superar todos os obstáculos impostos, até estiveram à frente no placar até ao intervalo por 33-29, mas as nigerianas conseguiram dar a volta ao resultado no terceiro quarto (10-18, totalizando 43-47) para carimbar a passagem para a próxima fase.

Moçambique deve enfrentar o Uganda esta quinta-feira às 15 horas locais (13 horas TMG) para disputar um lugar entre o quinto e o oitavo posto na tabela classificativa. As ugandesas por sua vez foram derrotadas pelo Ruanda por 66-61, garantindo às anfitriãs o primeiro apuramento para as meias-finais na história.

Consulte aqui as pontuações ao minuto do jogo entre Moçambique e Uganda.

Enquanto isso, também disputavam uma vaga as selecções do Mali, da Guiné, do Senegal e dos Camarões. Senegal derrotou os Camarões por 80-77 após uma partida renhida, por sua vez as veteranas do Mali conseguiram impor um resultado impressionante de 96-40 contra a Guiné-Conacri, que por sua vez derrotou a selecção de Angola por 71-69.

Estão apuradas para as meias-finais as selecções da Nigéria, do Ruanda, do Mali e do Senegal. Estas selecções deverão encontrar-se ainda nesta quinta-feira (03) para decidir as finalistas deste torneio de basquetebol. O Ruanda afrontará a Nigéria às 18 horas locais (16 horas TMG) e o Senegal afrontará o Mali às 21 horas locais (19 horas TMG).

Filipe Nyusi, Presidente moçambicano, com as jogadoras de basquetebol de Moçambique. © Facebook Filipe Nyusi

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro