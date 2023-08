Angola

Angola: casos de tráfico de seres humano aumentam para mais de metade

Luanda, Angola – Angola assume que o número de tráfico de seres humanos aumentou para mais de metade de casos no país, sendo as crianças, uma das principais vítimas dos algozes. Entretanto as autoridades apertam o cerco, com investigações, campanhas de formação e sensibilização sobre a existência do fenómeno.

Texto por: Francisco Paulo

Publicidade Continuar a ler O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos relata que muitas crianças angolanas são traficadas para fins de mendicidade, trabalho forçado e para outras acções criminosas, por isso, mostra-se apreensivo com aumento de raptos de menores. Para Yanik Bernardo, director Nacional dos Direitos Humanos, o número de pessoas traficadas nalgumas regiões do país é assustador, por causa da tendência da progressão de tais actos. "Relativamente ao número de crianças traficadas, nós temos estado a verificar um número cada vez mais crescente, que corresponde a mais de metade do número de pessoas traficadas. E, essas crianças são destinadas, fundamentalmente, para servidão domestica. São trazidas de outras regiões do país. Outra finalidade, também, para efeito de mendicidade forçada",denunciou o governante. Todavia, o responsável esclarece que, para além das investigações em curso, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos tem realizado formações e campanhas de sensibilização relativamente à existência de tráfico de seres humanos, que vitimam homens, mulheres e crianças. "Temos estado a registar o número de crianças nos diversos centros urbanos do país. Cumpre, fundamentalmente, aqui frisar a questão da prevenção, prevenção é sensibilizar as pessoas relativamente à existência do fenómeno", avançou Yanik Bernardo, director Nacional dos Direitos Humanos. Angola é tida como um dos países de origem, destino e trânsito de tráfico de seres humanos, o que leva as autoridades a estarem cada vez mais atentas.