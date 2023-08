Afrobasket Feminino

Afrobasket Feminino: Moçambique conquista quinto lugar na competição

Kigali, Ruanda – Moçambique conseguiu hoje o quinto lugar no Afrobasket feminino a decorrer em Kigali no Ruanda. As moçambicanas ganharam às camaronesas por 74-65. As moçambicanas que, em 2019 tinham ficado em quarta posição e que, há 10 anos, tinham conquistado o segundo lugar. Roque Simão, presidente da Federação moçambicana de basquetebol, a partir de Kigali, admite não ter alcançado os objectivos de estar no pódio, mas assume a sua satisfação com o percurso, ainda assim, efectuado.

Foto da Selecção Moçambicana de Basquetebol Feminino, durante o Campeonato Africano de Basquetebol Feminino, Afrobasket, a decorrer em Kigali, no Ruanda. © Facebook FIBA Women's AfroBasket

Publicidade Continuar a ler Esta sexta-feira a selecção ugandesa confirmou o 7° lugar na tabela classificativa ao vencer a Guiné-Conacri por 85-44. Por sua vez, Moçambique derrotou Camarões por 74-65 para confirmar o quinto posto neste torneio. Esta performance, apesar de não elevar o país ao topo do pódio, confirma a continuidade do projecto basquetebolístico de Moçambique. As moçambicanas que, em 2019 tinham ficado em quarta posição e que, há 10 anos, tinham conquistado o segundo lugar, e mantiveram uma constância considerável na tabela classificativa desta competição continental. Roque Simão, presidente da Federação moçambicana de basquetebol, a partir de Kigali, admite não ter alcançado os objectivos de estar no pódio, mas assume a sua satisfação com o percurso, ainda assim, efectuado. 01:01 Roque Sebastião, presidente da Federação moçambicana de basquetebol, 4/8/2023 Estou satisfeito. É verdade é que a nossa ambição era um pouco mais. Queríamos estar no pódio era a perspectiva que nós desenhamos mas de qualquer forma também entendemos que jogo jogado tem esses três resultados, ganha e perde. Tentamos ir até a exaustão em termos de jogo com a Nigéria, que também eram um principal adversário, como foram os outros também, foi os Camarões ou com todas as equipas que nós jogámos ao mais alto nível. Jogos renhidos que foram decididos até aos últimos instantes, como foi o caso do embate contra a Nigéria, também conhecidas como D'Tigresses, que estiveram a perder contra as moçambicanas até ao intervalo. O presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol explica o nível de performance apresentado. Exactamente, porquê? Porque as equipas a esta altura do ano, os campeonatos na Europa estão de férias os campeonatos dos Estados Unidos estão de férias, e a maior parte das soluções quando estamos numa prova de Afrobasket que qualifica para os Jogos Olímpicos de Paris, está a imaginar que toda a gente vem em força. E é um pouco isto que nós observamos. Mas mesmo assim o nosso nível de competitividade foi até o mais alto nível, ombreamos, dos jogos que nós perdemos, perdemos por uma diferença mínima e nós pensámos que foram alguns erros porque controlamos o jogo ao longo de todo o primeiro, segundo e terceiro período, mas no quarto período foi um pouco mais difícil. Ontem, quatro selecções disputaram duas para a decisão do quinto e do sexto lugar da tabela classificativa do Afrobasket Feminino de 2023. Depois da derrota face à Nigéria nos quartos-de-final, a selecção de Moçambique derrotou ontem o Uganda por 88-62, num jogo que confirmou a boa forma das moçambicanas neste torneio, ao dominarem a sua congénere nos três dos quatro quartos. Do outro lado, Camarões impôs uma derrota pesada à Guiné-Conacri por 74-37, confirmando assim a segunda vaga para a disputa entre o 5° e 6° lugar, contra a selecção moçambicana. Paralelamente, quatro outras selecções disputavam uma vaga para a final. A Nigéria, que havia vencido contra as moçambicanas, voltou a confirmar o seu favoritismo ao vencer contra a "equipa sensação" das anfitriãs ruandesas, ao vencer por 79-48 para carimbar um lugar na final pela quarta edição consecutiva. Enquanto isso, o Mali perdeu para o Senegal por 75-65, garantindo a primeira final em quatro anos para as senegalesas. Esta competição, que começou a 28 de Julho deve terminar no sábado, dia 5 de Agosto. Nigéria e Senegal disputarão a final, enquanto o Mali e o Ruanda disputarão a terceira e quarta posição.