Etiópia: estado de emergência declarado depois de confrontos com milícias em Amhara

Addis-Abeba, Etiópia – Os combates têm-se multiplicado nos últimos dias em Amhara, região vizinha do Tigray onde a guerra civil causou entre 300 000 a 600 000 mortes. Esta sexta-feira 4 de Agosto, o Governo etíope declarou o estado de emergência.

A Etiópia declarou esta sexta-feira 4 de Agosto o estado de emergência depois de confrontos armados entre o exército e combatentes da Fano, uma milícia local da região de Amhara, no norte do pais.

Esta milícia foi um aliado crucial do exército durante a guerra civil na região vizinha do Tigray. Todavia, desde o fim da guerra, em Novembro de 2022, as relações do exército com os combatentes da Fano degradaram-se, na sequência dos esforços recentes das autoridades federais para enfraquecer a presença dos grupos paramilitares regionais.

Um membro dos Fano afirmou, em declarações anónimas à agência Reuters, que os milicianos tentavam cercar Bahir Dar, a capital do estado de Amhara, e anunciou que tinham capturado Merawi, uma cidade a 30 km a sul de Bahir Dar.

O estado de emergência permite ao Governo proibir as reuniões públicas, proceder a detenções sem mandado de captura e impor um recolher obrigatório.

O comunicado do gabinete do Primeiro Ministro Abiy Ahmed não esclarece se o estado de emergência se aplica somente à região ou à totalidade do país.

Os combates começaram no início da semana e na quinta-feira 3 de Agosto, o Governo regional de Amhara pediu, às autoridades federais, uma ajuda suplementar para estabelecer a ordem.

