Níger: junta encerra espaço aéreo por a CEDEAO poder vir a atacar

Niamey – Dado que o ultimato da CEDEAO, comunidade regional, expirou neste domingo, a junta militar nigerina anunciou, ao final do dia, o encerramento do espaço aéreo. A Itália sugeriu que a CEDEAO prolongasse o ultimato de uma semana dado ao Níger para restabelecer a ordem constitucional.

A junta militar não restabeleceu Mohamed Bazoum na presidência da república, como exigia a CEDEAO, Comunidade económica dos Estados da África ocidental.

Perante a ameaça de uma intervenção militar, porventura conduzida pelo gigante regional que é a Nigéria, país limítrofe do Níger e que assume a presidência rotativa do bloco, a junta em Niamey decidiu encerrar o espaço aéreo.

O porta-voz da transição, Amadou Abdramane, fez uma alocução televisiva neste sentido.

"Perante a ameaça de intervenção que se estaria a precisar a partir de um país vizinho, o espaço aéreo nigerino está doravante encerrado desde domingo 6 de Agosto de 2023, para todas e quaisquer aeronaves, até nova ordem !

Qualquer tentativa de violação do espaço aéreo nacional será alvo de uma resposta enérgica e instantânea !"

00:26 Amadou Abdramane, porta-voz dos militares golpistas nigerinos, 7/8/2023

A CEDEAO acaba de anunciar uma cimeira extraordinária do bloco para esta quinta-feira, 10 de Agosto, no Níger.

Os vizinhos Burkina Faso e Mali (2 dos 3 países da região em que militaires golpistas estão também no poder) tinham referido que uma intervenção militar do bloco contra o Níger seria vista como uma declaração de guerra.

O Chade e a Argélia, países que embora não fazendo parte do bloco, são vizinhos do Níger também já declararam as suas reticências quanto a uma intervenção militar da CEDEAO.

