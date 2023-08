Senegal expulsa advogado francês Juan Branco

Senegal

Depois de duas noites detido na prisão de Rebeuss, em Dacar, o advogado francês Juan Branco vai ser expulso para França, confirmaram um dos seus advogados e um funcionário do Ministério da Justiça senegalês.

Juan Branco que integra a equipa de defesa de Ousmane Sonko, procurado pelo Senegal por alegado envolvimento em distúrbios no país, foi detido na noite de sexta-feira, 4 de Agosto, acusado de terrorismo, conspiração e desordem pública. O advogado francês passou duas noites na prisão de Rebeuss, em Dacar, e fez greve de fome.

"Ele saiu da prisão esta manhã e foi apresentado a um juiz. Foi entregue à polícia para ser levado para o aeroporto. Ele está exausto, mas aliviado por ter sido solto", declararam os advogados de Juan Branco Robin Binsard e Yassine Bouzrou.

Juan Branco foi detido na sexta-feira, depois de ter passado vários dias a fugir às autoridades. "Juan Branco foi detido na Mauritânia, em Rosso, na cidade fronteiriça do Senegal e da Mauritânia, a 100 quilómetros de Nouakchott, a capital. Foi entregue às autoridades senegalesas porque deve haver acordos de extradição entre os dois países", descreve o professor de português na Universidade Cheikh Anta Diop, em Dacar, Ahmed Kébé.

O advogado francês foi "entregue à Direcção das Investigações Criminais e ficou em silêncio. Não respondeu às perguntas dos polícias. Recusou contactar qualquer advogado senegalês e diz contar com os advogados franceses", contou Ahmed Kébé.

"Ele desapareceu depois da conferência de imprensa dos advogados de Ousmane Sonko da semana passada. Estava ainda em território senegalês, na zona do lago rosa, nos arredores de Dacar. A fuga dele foi organizada por dois presidentes de Câmara Municipal da localidade. Também eles foram detidos por terem sido considerados cúmplices. Ele foi até à fronteira da Mauritânia, talvez para apanhar um avião no aeroporto de Nouakchott", descreveu o professor de português.

O defensor de Ousmane Sonko, Juan Branco, foi detido à fronteira com a Mauritânia e extraditado para o Senegal no sábado. Juan Branco integra a equipa de defesa de Ousmane Sonko, detido em Julho. O advogado francês de Ousmane Sonko ficou conhecido no Senegal, desde 2021, pelos seus confrontos com o poder e a justiça. Confrontos que deram origem a episódios violentos nos últimos dois anos. Juan Branco apresentou denúncias em França e ao Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, contra o presidente Macky Sall por "crimes contra a humanidade" no passado mês de Junho.

