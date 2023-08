Egipto amnistia Ahmed Douma

Egipto

O Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, amnistiou este no sábado, 19 de Agosto, o activista Ahmed Douma, figura da "revolução" de 2011. A decisão surge a menos de um ano das eleições presidenciais.

O perdão foi confirmado pelo advogado Tarek Elawady, que é membro da comissão de indultos presidenciais. Ahmed Douma, um dos fundadores do movimento 6 de Abril- que desempenhou um papel fundamental na revolução que derrubou o ex-chefe de Estado Hosni Mubarak, cumpria uma pena de 15 anos desde 2013 por violência durante as manifestações.

Esta amnistia ocorre no momento em que o Cairo está conduzir um "diálogo nacional", com a oposição amordaçada e numa altura em que o país vive uma crise económica sem precedentes.

Esta semana, Abdel Fattah al-Sissi anunciou que recebeu as primeiras recomendações deste "diálogo" e as "transmitiu (...) para que sejam aplicadas".

A decisão surge a menos de um ano das eleições presidenciais de 2024, apesar de ainda não o ter anunciado, são conhecidas as ambições de al-Sissi para se voltar a candidatar a mais um mandato.

Alguns activistas denunciaram que, desde janeiro, 24 pessoas que estavam detidas, seis delas nos novos “centros de reabilitação” foram mortas.

No ranking do Estado de direito do World Justice Project,o Egito é um dos países que mais usa a pena de morte e, de acordo com as autoridades norte-amerinas, viola os direitos humanos, desde prisões arbitrárias até liberdade de expressão e direitos LGBTQ+.

