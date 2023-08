Níger

Níger: "UA, CEDEAO e Nações Unidas" querem uma saída pacífica e negociável" da crise

Niamey – Uma delegação das Nações Unidas reúniu-se com a junta militar em Niamey a 18 de Agosto para encontrar uma saída de crise pacífica, depois do do golpe de Estado de 26 de Julho. Em entrevista à RFI, Leonardo Simão, representante do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Africa Ocidental e o Sahel e enviado especial a Niamey, insistiu que a crise política que se vive no Níger deve passar pela via pacífica e diplomática.

Niamey, Níger, 3 de Agosto de 2023. AFP - -

Texto por: Eva Massy

As tentativas de mediação multiplicam-se. No mesmo dia em que se reuniram os chefes de Estado-maior da CEDEAO em Accra, no Gana, uma delegação das Nações Unidas encontrou-se a 18 de Agosto com a junta militar em Niamey para discutir uma saída de crise pacífica. Desde Niamey, Leonardo Simão, representante do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Africa Ocidental e o Sahel, alega que as autoridades do Níger mostraram "abertura para encontrar-se uma via negociada". "Entendemo-nos bem com eles, eles compreendem a nossa preocupação portanto o diálogo é fluido. O ambiente de trabalho é também cordial", conta Leonaro Simão. 01:03 ONU defende via diplomática Questionado sobre o papel da ONU no processo de mediação, Leonardo Simão avança que as Nações Unidas não agem de forma isolada e perseguem o mesmo objectivo de paz que a CEDEAO, relembrando ainda que o Niger é membro das Nações Unidas. "O Níger é membro da União Africana, é membro da CEDEAO, é membro das Nações Unidas. Qualquer uma destas organizações tem liberdade para ajudar o país a sair da crise. É legítima a organização de cada uma destas organizações". 00:45 SA7 NIGER _Son CEDEAO porta para intervir no Níger Por outro lado, as Nações Unidas "mantêm informadas a CEDEAO e a União Africana sobre esta iniciativa" e ainda segundo o diplomata, todas estas organizações perseguem o mesmo objectivo. "Quer a União Africana, quer a CEDEAO, quer as Nações Unidas querem uma via negociável para ajudar o país a saír da crise".