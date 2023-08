OIM apoia Cabo Verde com os 38 migrantes resgatados no mar

Cabo Verde

A Organização Internacional das Migrações vai apoiar Cabo Verde na assistência aos 38 migrantes resgatados ao largo da ilha do Sal e impulsionar um novo projecto de assistência e acolhimento a migrantes resgatados no país.

Pirogas são usadas em passagens de migrantes do Senegal para a Espanha (foto de 24 de junho de 2023).

A Alta Autoridade para a Imigração de Cabo Verde solicitou ajuda à Organização Internacional das Migrações no sentido de prestar assistência aos 38 migrantes e a OIM através da representante no país, Quelita Gonçalves garantiu todo o apoio às necessidades básicas mais urgentes dos migrantes resgatados no mar.

“Nós conseguimos confirmar que efectivamente vamos voltar a apoiar Cabo Verde cobrindo todos os custos com as necessidades básicas e urgentes migrantes na ilha do Sal” afirmou Quelita Gonçalves.

O apoio da OIM, segundo a representante da Organização Internacional das Migrações que falava à televisão pública cabo-verdiana, será à semelhança do que já havia acontecido com o resgate a 90 pessoas, em Janeiro deste ano, na ilha da Boa Vista.

Também, Quelita Gonçalves disse que agora vai ser impulsionado um novo projecto de assistência e acolhimento a migrantes resgatados em Cabo Verde.

“Nós já estávamos a trabalhar numa proposta de projecto em parceria com a Alta Autoridade para a Imigração e vamos agora acelerar o passo porque estamos a ver de que é cada vez mais urgente, e neste sentido nós queremos que o país tenhas capacidade de fazer busca e salvamento, mais rápido, mais robusto, mais pró-activo e coordenado. E nós também queremos que o país tenha melhores capacidades de acolhimento dos migrantes e que possa, efectivamente, cumprir com as normas que estão estabelecidas nos protocolos internacionais” avançou a representante da OIM no país, Quelita Gonçalves.

Neste momento, as equipas médicas continuam a acompanhar e a avaliar permanentemente o estado de saúde de 35 migrantes alojados numa escola na ilha de Sal e três que estão internados no hospital na cidade dos Espargos, sendo que um com problemas renais vai ser enviado ao hospital central da cidade da Praia.

