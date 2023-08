Cabo Verde: Migrantes já foram repatriados para o Senegal e os sete mortos foram enterrados na ilha do Sal

Cabo Verde

Migrantes resgatados em alto mar em Cabo Verde, já foram repatriados para o Senegal e os sete mortos foram enterrados na ilha do Sal.

Inicialmente, as autoridades cabo-verdianas tinham informado que os 38 migrantes seriam repatriados ao país de partida da Piroga, ou seja, ao Senegal, ao longo desta semana. Mas, 37 dos 38 sobreviventes resgatados da piroga a 150 milhas da ilha do Sal, há uma semana, foram enviados a Dacar ontem à tarde a bordo de um avião militar senegalês que, desde domingo estava estacionado na placa do aeroporto internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal.

O outro sobrevivente com problemas renais que foi enviado para o Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia, vai continuar internado sob os cuidados médicos e posteriormente será repatriado para o Senegal. A ministra da Saúde de Cabo Verde e a ministra adjunta dos Negócios Estrangeiros do Senegal e dos Senegaleses no Estrangeiro, que estiveram na ilha do Sal, desde domingo, a acompanhar o processo não prestaram declarações à imprensa.

Mas, o representante da comunidade Senegalesa, Medoune NDiaye que acompanhou de perto o processo de apoio humanitário até envio dos migrantes, agradeceu todo o empenho dos profissionais de diferentes sectores no cuidado e acolhimento dos conterrâneos e assegurando que o processo de repatriamento decorreu bem, apesar dos constrangimentos iniciais.

“Houve constrangimentos, porque tem procedimentos administrativos e da Polícia de Fronteira que é normal, mas tudo correr bem” afirmou o representante da comunidade Senegalesa, Medoune NDiaye.

Os corpos de outras sete pessoas que se encontravam em câmara fria, a aguardar o processo de transladação para o Senegal, acabaram por ser enterrados no cemitério de Pedra de Lume, na ilha do Sal.

