União Africana suspendeu Níger e com reservas quanto a intervenção militar

Etiópia – A União Africana suspendeu o Níger após o golpe de Estado, mas demonstrou-se reservada quanto à possível intervenção militar da CEDEAO.

Um comunicado da União Africana divulgado nesta terça-feira, 22 de Agosto, reitera a decisão do Conselho de paz e de segurança da organização panafricana em suspender o Níger até ao restabelecimento da ordem constitucional.

A UA pede à comissão para que se avaliem as consequências económicas, sociais e de segurança da mobilização de tropas da CEDEAO, Comunidade económica dos Estados da África ocidental.

Uma operação sobre a qual a União Africana diz ter tomado nota da intenção da CEDEAO, não obstante alguma reserva da organização continental quanto a essa hipótese.

A CEDEAO que tinha rejeitado o plano de transição de 3 anos da junta nigerina. Esta anunciou nesta terça, 22, noutro plano, que 12 soldados tinham falecido no domingo numa embuscada com jihadistas presumíveis no sudoeste do país.

