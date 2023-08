Eleições no Gabão: Candidato da oposição Ondo Ossa desafia Presidente Ali Bongo

Gabão

Os gaboneses votam este sábado para decidir se concedem ou não um terceiro mandato ao presidente Ali Bongo Ondimba, que procura manter-se no lugar e enfrenta treze candidatos, entre eles Albert Ondo Ossa. Pela primeira vez, os eleitores votam em três eleições no mesmo dia: presidenciais, legislativas e municipais.

Perto de 850 mil eleitores do Gabão são chamados a decidir este sábado se prolongam por mais cinco anos no poder os 55 que a família Bongo já leva à frente dos destinos do país.

As urnas abriram às 07:00 locais, algumas pessoas esperavam em frente a cinco assembleias de voto em escolas primárias e secundárias no centro de Libreville, cujas ruas se mantém decoradas com as cores do candidato Bongo, observou um jornalista da AFP.

O candidato da oposição, Ondo Ossa prometeu "expulsar" o presidente e o seu Partido Democrático Gabonês (PDG) do poder através das urnas e terminar com uma "dinastia Bongo" à frente do país há 55 anos. Ali Bongo, presidente do Gabão durante 14 anos, foi eleito pela primeira vez em 2009, depois da morte do seu pai, Omar Bongo Ondimba, que governou o país durante mais de 41 anos.

Ondo Ossa, 69 anos, pouco conhecido do público até então, foi escolhido pelos principais partidos da oposição oito dias antes do escrutínio. Teve apenas seis dias para tentar vencer a campanha quando Bongo, 64 anos, liderava uma ampla digressão, percorrendo o país há vários meses, com recursos consideráveis, “os do Estado”, acusa a oposição.

A principal plataforma da oposição, Alternance 2023, alinhou-se, para surpresa de todos, ao candidato independente de Ondo Ossa, cinco candidatos retiraram-se da corrida para o apoiar. Desde então, quase todas as outras plataformas e personalidades da oposição, bem como importantes organizações da sociedade civil, apelaram a votar em Ondo Ossa.

Este professor universitário associado de economia, antigo ministro de Omar Bongo, exortou os gaboneses a “ignorar” as eleições legislativas para se concentrarem nas eleições presidenciais, como “a única aposta nas eleições”.

