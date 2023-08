Junta militar do Níger dá 48 horas para embaixador francês sair do país

Níger

A junta militar do Níger deu ao embaixador francês 48 horas para deixar o país. Uma decisão imediatamente rejeitada por Paris, para quem os “golpistas não têm autoridade” para tomar esta medida.

A junta militar que tomou o poder no Níger expulsou esta sexta-feira, 25 de Agosto, o embaixador da França no país, Sylvain Itte, e deu um prazo de 48 horas para a saída do diplomata.A França rejeitou imediatamente o ultimato.

A junta disse que Sylvain Itte se recusou a responder a um convite para se encontrar com o ministro das Relações Exteriores do Níger, indicado pela junta militar.

O ministério das Relações Exteriores francês respondeu que "os golpistas não têm a autoridade para fazer este pedido, a aprovação do embaixador emana apenas das legítimas autoridades nigerianas eleitas", as do presidente Mohamed Bazoum, deposto a 26 de Julho.

A decisão de expulsar o embaixador surge na sequência de uma série de declarações, decisões e manifestações hostis à França desde o golpe contra Mohamed Bazoum, ainda detido na residência presidencial.

O regime militar acusa Paris de querer intervir militarmente no Níger para restabelecer Bazoum no seu posto e alega que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) é uma organização “dirigida” pela França.

A CEDEAO impôs sanções económicas e financeiras ao Níger depois do golpe, e ameaçou o regime militar de usar a força armada para restaurar a ordem constitucional. A França mantém no Níger a presença de 1500 militares comprometidos com o regime do presidente Bazoum para lutar contra os grupos jihadistas, que há anos ameaçam este país e uma grande parte do Sahel.

