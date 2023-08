Guiné-Bissau assume próxima presidência rotativa da CPLP.

CPLP

A Guiné-Bissau vai assumir a próxima presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), entre 2025 e 2027, sucedendo a São Tomé e Príncipe, que assumiu este domingo a liderança da organização.

Publicidade Continuar a ler

O anúncio foi feito este domingo, 27 de Agosto, pelo Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, na 14.º conferência de chefes de Estado e de Governo, que decorreu em São Tomé e Príncipe.

"A presidência rotativa vai ser assumida pela Guiné-Bissau. Ao longo dos próximos dois anos iremos trabalhar com o secretariado executivo de modo a limar algumas arestas que existem", declarou Carlos Vila Nova. Uma questão que fica por resolver com a Guiné Equatorial que tinha manifestado interesse em assumir a próxima presidência rotativa.

O chefe de Estado são-tomense quer que os cidadãos dos nove países da CPLP "usufruam de forma particular, singular e directa das vantagens" e "sintam no seu quotidiano a importância" de pertencer à organização.

O chefe de Estado de São Tomé e Príncipe considerou que a presidência de Angola "logrou desafiar a CPLP a romper algumas amarras e a desbravar um novo rumo no sentido de afirmação do pilar da cooperação económica e empresarial no seio da comunidade".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro