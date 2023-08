Níger: 20.000 apoiantes do golpe de Estado reunidos em Niamey

Níger

Vários milhares de pessoas reuniram-se este sábado, 26 de Agosto, em Niamey para apoiar o Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP), no poder no Níger, um dia depois da junta militar ter dado um ultimato de 48 horas ao embaixador francês para sair do país.

Os apoiantes dos militares que tomaram o poder reuniram-se no estádio Seyni Kountché, o maior do país, com bandeiras nigerinas, argelinas e russas espalhadas pelas várias bancadas.

“Temos o direito de escolher os parceiros que queremos, a França deve respeitar esta escolha”, disse um apoiante. “Durante sessenta anos, nunca fomos independentes, só o fomos desde o dia do golpe de estado de 26 de Julho, que derrubou o presidente eleito Mohamed Bazoum", acredita, antes de concluir: “portanto, estamos 100% atrás do CNSP”.

O Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP), liderado pelo general Abdourahamane Tiani, escolheu a França, a antiga potência colonial, como alvo.

"A luta não irá parar até ao dia em que já não haja soldados franceses no Níger", afirmou à multidão o coronel Ibro Amadou, membro do CNSP. “São vocês que vão expulsá-los”, acrescentando no entanto: “Para expulsá-los não vão à embaixada deles (…) depois de todos regressarem a casa, eles vão acabar por sair”.

A nova manifestação de apoio ao CNSP acontece um dia depois da decisão de expulsar o embaixador francês no Níger, Sylvain Itté, por não ter respondido a um "convite" do ministério dos Negócios Estrangeiros do Níger, instaurado pela junta militar, mas também por "outros actos do governo francês que contrariam aos interesses do Níger".

Paris respondeu afirmando que "os golpistas não têm autoridade para fazer este pedido, a aprovação do embaixador emana apenas das autoridades legítimas eleitas do Níger", as do Presidente Mohamed Bazoum.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) aplicou depois do golpe de Estado pesadas sanções económicas e financeiras ao Níger, suspenso desta organização, e ameaçou intervir militarmente para reintegrar Mohamed Bazoum nas suas funções.

