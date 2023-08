Embaixador francês no Níger não abandona o país apesar de ultimato da junta militar

Diplomacia

Perante o ultimato da junta militar, o embaixador de França no Níger não vai abandonar para já o país, com o Presidente, Emmanuel Macron, a dizer hoje que há um "enfraquecimento do papel do Ocidente no mundo" e saudando o papel de Sylvain Itté, embaixador em Nimaey.

Publicidade Continuar a ler

Já passaram as 48 horas dadas pela junta militar ao embaixador de França no Níger para abandonar o país. No entanto, Sylvain Itté, continua em território nigerino e foi mesmo elogiado pelo Presidente num discurso este fez hoje em Paris na abertura da Conferência dos Embaixadores.

"A França, e os diplomatas que vós sois, foram confrontados nos últimos meses com situações particularmente díficeis. Caso do Sudão onde a França foi exemplar, incluindo na organização da saída de muitos cidadãos nossos e de outras nacionalidades. No Níger, agora mesmo e aproveito para saudar o vosso e os vossos colegas que nos acompanham a partir dos respectivos postos de trabalho. Ser diplomata é um compromisso, às vezes arriscado. Implica espírito de responsabilidade do qual sempre destes prova em situações difíceis, como também o vivemos em anos anteriores, como no Afeganistão ou noutros lugares do mundo", declarou Emmanuel Macron.

A França tem sido um dos principais alvos da junta militar no Níger que desde 26 de Julho tomou o poder, depondo o Presidente Mohamed Bazoum. Emmanuel Macron pediu para que todos os Estados adoptem "uma política responsável" face a este golpe, com a França a apoiar toda a acção diplomática ou mesmo militar da CEDEAO.

O Presidente francês disse ainda que "há uma epidemia de golpes de Estado no Sahel", lamentando que muitos países tenham mostrado pouca força para combater estas inversões democráticas.

Desde a chegada ao poder do general Abdourahamane Tiani no Níger, mais de 1.500 soldados franceses foram expulsos do território, com uma manifestação de populares no Domingo a decorrer junto da base onde estão instalados. Até agora, estes soldados faziam parte do esforço internacional do combate ao terrorismo na região.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro