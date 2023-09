Basquetebol: Cabo Verde e Angola perderam nos jogos de classificação

Basquetebol

As selecções de Cabo Verde e de Angola foram derrotadas nesta quinta-feira 31 de Agosto nos jogos de classificação do campeonato do mundo de basquetebol que decorre no Japão, nas Filipinas e na Indonésia.

Publicidade Continuar a ler

Os cabo-verdianos e os angolanos foram eliminados da corrida ao título de Campeão do Mundo, no entanto ainda tinham dois jogos pela frente para definir os lugares do 17° ao 32°.

Cabo Verde, dois jogos em 24 horas

No Japão, Cabo Verde, que na terça-feira perdeu frente à Eslovénia, defrontou a Finlândia no Grupo O, menos de 24 horas após o encontro frente aos eslovenos.

Frente aos finlandeses, os cabo-verdianos perderam todos os períodos - 16-28, 23-26, 17-23 e 21-23 -, terminando com uma derrota por 77-100.

O melhor marcador do encontro do lado dos cabo-verdianos foi Ivan Almeida com 17 pontos, à frente de Anderson Correia com 15.

Quanto aos ressaltos, o melhor foi Edy Tavares, jogador do Real Madrid, com 12 realizados.

No outro jogo do Grupo O, o Japão venceu a Venezuela por 86-77.

No agrupamento, os japoneses lideram com 6 pontos, à frente dos cabo-verdianos e dos finlandeses com cinco, e dos venezuelanos com quatro.

A 2 de Setembro, no último jogo do Mundial, Cabo Verde vai defrontar o Japão.

Emanuel Trovoada, seleccionador de Cabo Verde. © Cortesia FIBA

Angola perdeu frente à China

Nas Filipinas, a selecção angolana defrontou a China e acabou por perder por 76-83 num jogo a contar para o Grupo M.

Os angolanos estiveram na frente no primeiro período que venceram por 27-24, no entanto acabaram por perder os dois seguintes por 18-21 e por 14-24.

Apesar de uma reacção no último período, que Angola venceu por 17-14, foi insuficiente para inverter o resultado que se fixou em 76-83.

O melhor marcador do lado angolano foi Childe Dundão com 17 pontos, à frente de Bruno Fernando com 16.

De notar ainda que o melhor ressaltador da equipa angolana foi Sílvio de Sousa que recuperou nove vezes a bola.

No outro jogo do Grupo M, o Sudão do Sul venceu as Filipinas por 87-68.

No agrupamento, os sul sudaneses lideram com 6 pontos, à frente dos angolanos e dos chineses com cinco, e dos filipinos com quatro.

A 2 de Setembro, no último jogo do Mundial, Angola vai medir forças com o Sudão do Sul.

Bruno Fernando, internacional angolano. © Cortesia FIBA

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro