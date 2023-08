Moçambique

Moçambique: MDM denuncia fraudes em preparação para eleições autárquicas

A denúncia é do Movimento Democrático de Moçambique MDM: há chefes de quarteirão que estão a recolher dados pessoais dos cidadãos em cartões de eleitor em alguns bairros da província de Maputo, no sul do país. Na forja está, diz a terceira maior forca política do país e na oposição, a preparação de uma fraude para vencer as eleições autárquicas marcadas para o dia 11 de Outubro.

A denúncia faz-se ouvir pela voz do delegado político do MDM na Matola, Amável Vera Cruz. "Nós temos estado a receber denúncias, já tivemos contactos com os chefes dos quarteirões, chamamos atenção numa primeira intervenção [no bairro da] Machava J, e agora temos informações que este trabalho ocorre nas noites. Estamos fora da lei. Depois há uma informação de que são os chefes dos quarteirões que são permitidos bater à porta de cada um." São vários os bairros da Matola onde a recolha de cartões têm estado a ocorrer como estratégia para a fraude nas eleições autárquicas segundo Augusto Pelembe, quadro sénior da terceira maior força política do país e na oposição, que deixa um aviso à FRELIMO, partido no poder. "Não nos responsabilizamos pelas consequências que vão acontecer, vão advir pela sua atitude de andar a recolher cartão de eleitor." As sextas eleições autárquicas estão marcadas para o dia 11 de Outubro deste ano e vão decorrer nas 65 cidades e vilas autárquicas de Moçambique.