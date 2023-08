Níger expulsa definitivamente o embaixador de França em Niamey

Niger

O embaixador francês foi expulso definitivamente pela junta militar que tomou o poder no Níger. Desta vez, o novo regime no país enviou uma carta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros francês a ordenar a saída do diplomata.

A junta militar voltou a expulsar o embaixador de França no Níger, dizendo que esta saída forçada é "irrevogável" e que os serviços de polícia foram instruídos a proceder a esta expulsão. Os militares tinham dado 48 horas ao embaixador francês, Sylvain Itté, para abandonar o país, mas o Presidente Emmanuel Macron veio garantir que este alto funcionário ia continuar em Niamey, capital do país.

A ordem de expulsão dos militares nigerinos chegou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros francês através de cada datada de 29 de Agosto e menciona: "Como consequência, ao fim do prazo de 48 horas, o interessado [o embaixador francês] não terá mais os privilégios e a imunidade que lhe é conferida como membro do pessoal diplomático da Embaixada".

O prazo tinha sido estabelecido na sexta-feira e quase uma semana depois, Sylvain Itté ainda está em funções. As cartas diplomáticas e os vistos do embaixador e dos membros da sua família "foram anulados", com a junta a dizer que Itté e a sua famíla estão agora de forma irregular no país.

Ao mesmo tempo, e tendo em vista uma possível intervenção militar no Níger por parte da CEDEAO, o Burkina Faso aprovou uma lei em que autoriza o envio de tropa para o Níger de forma a ajudar a junta militar agora no poder. Para o Governo do Burkina Faso, também dominado por militares desde o golpe de Estado de Setembro de 2022, "o que quer que afecte a segurança do Níger, afecta também a segurança do Burkina Faso", segundo disse o ministro da Defesa, Kassoum Coulibaly.

