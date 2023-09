Cabo Verde: chuva provoca estragos em São Filipe

Cabo Verde

Cabo Verde continua sob a influência de uma onda tropical, com chuvas e ventos fortes. Desde quarta-feira, tem chovido em todas as ilhas. A chuva provocou estragos na cidade de São Filipe, na ilha do Fogo.

A cidade histórica dos sobrados, São Filipe, na ilha do Fogo, é onde se registaram estragos provocados pelas chuvas dos últimos dias.

A câmara municipal local já fez as contas e numa primeira estimativa, o vereador da Protecção Civil, Euclides Fernandes, avançou que são necessários 50 mil contos, cerca de 450 mil euros, para repor a normalidade na cidade de São Filipe.

“A primeira estimativa que tivemos do Gabinete Técnico da Câmara Municipal aponta para várias obras como a drenagem, recuperação e manutenção de vias e o valor pode rondar os 50 mil contos para repor a normalidade bem como evitar futuros casos do tipo, na cidade e no interior. De entre os trabalhos com maior custo estão as obras de drenagem de água na cidade, os acessos às praias de mar: Boa Lapa, Bocaron, Nossa Senhora da Encarnação, praia Ladrão e Salinas e, as vias urbanas de subida a Santa Filomena, ruas em Xaguate, Achada São Filipe, Congresso e Montinho e intervenções nas casas sociais” disse o vereador da Protecção Civil.

Euclides Fernandes avançou que a Câmara Municipal de São Filipe recebeu “vários pedidos de socorro devido às inundações em casas” e neste momento a autarquia continua “a receber dezenas de pedidos de intervenções de emergência devido às condições que as habitações se encontram”.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, o país continua sob a influência de uma onda tropical, prevendo ocorrência de chuva acompanhada de trovoadas em Sotavento e Barlavento Ocidental, ao longo do dia.

Também, na Brava, vizinha da ilha do Fogo, há estragos provocados pelas chuvas. A estrada que liga a zona de Fajã d’ Água à cidade de Nova Sintra, ficou danificada com as enxurradas, deixando a população mais uma vez isolada.

Lembramos que em Janeiro deste ano a população da localidade de Fajã d'Água, na Brava, ficou em isolamento, após derrocada de rochas que cortou a única via de acesso à zona. Dois meses depois a estrada foi reaberta e volta a ser cortada, agora pelas chuvas.

