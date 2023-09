São Tomé e Príncipe

STP: arranca ano lectivo com mais de 50 mil alunos

Em São Tomé e Príncipe, aproxima-se o início do ano lectivo 2023-2024, contando com alguns desafios, tal como o aumento exponencial do número de alunos inscritos, resultante da política de inclusão que tem sido desenvolvida pelo executivo.

São Tomé e Príncipe continua a sentir as ondas de choque do ataque ao quartel-general das Forças Armadas na sexta-feira. AP - ARMANDO FRANCA

Por: Maximino Carlos

Publicidade Continuar a ler O próximo ano lectivo em São Tomé e Príncipe comporta trinta e nove semanas. Mais de cinquenta mil alunos estão inscritos nos mais diversos níveis de ensino, segundo a ministra da educação e ciência, Isabel Abreu. "O número total de inscritos até hoje é de 50.204 sendo a pré-escolar com 4.496 alunos, o ensino básico com 28.276 e o ensino secundário com 17.432 alunos". Ainda restam por matricular muitos alunos na perspectiva de engrossar o número de estudantes que vão frequentar o próximo ano lectivo, segundo Isabel Abreu. "Apesar deste número de alunos matriculados estamos conscientes que ainda faltam muitos alunos para procederem à sua inscrição." NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe toda a actualidade internacional fazendo download da aplicação RFI