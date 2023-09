A ONU pede um bilião de Dólares para 1,8 milhões de pessoas que fogem do Sudão

Sudão

A ONU indicou hoje que precisa de um bilião de Dólares para apoiar 1,8 milhões de pessoas que fogem do Sudão, palco de uma guerra civil desde meados de Abril que já provocou pelo menos 5 mil mortos.

Sudaneses que fugiram do conflito na região do Darfur, no oeste, atravessam a fronteira entre o Sudão e o Chade em Adré, no dia 4 de Agosto de 2023.

«É o dobro» dos fundos pedidos em Maio, reconheceu hoje o ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que tem conhecido dificuldades em reunir os fundos prometidos há alguns meses pela comunidade internacional.

Segundo o ACNUR, o conflito que opõe o exército regular comandado pelo general Al Burhane no poder desde o golpe de 2021, ao seu antigo aliado, o general Hamdane Daglo, que chefia as milícias das Forças de Apoio Rápido, provocou pelo menos 5 mil mortos -um balanço considerado aquém da realidade- e levou mais de um milhão de pessoas a fugirem rumo aos países vizinhos.

Em comunicado, esta entidade onusiana disse que a crise implicou um aumento significativo dos pedidos de apoio humanitário de urgência dado que as pessoas que chegam nas zonas fronteiriças isoladas estão numa situação desesperada.

«Os parceiros no terreno fazem o possível para apoiar aqueles que chegam e os seus anfitriões, mas sem recursos suficientes por parte dos doadores, estes esforços vão ser severamente reduzidos» avisou a ONU que, por outro lado, evocou uma situação sanitária que exige uma atenção urgente, com altas taxas de malnutrição e epidemias de cólera e de sarampo que resultam em mortes nos países de acolhimento dos refugiados.

Este apelo surgiu numa altura em que o actual homem forte de Cartum viajou hoje para fora do país pela segunda vez em poucos dias, no intuito de buscar apoios. Depois de ter estado na semana passada no Egipto, um dos principais aliados do Sudão, onde evocou a situação do seu país com o Presidente Al Sissi, o general Al Burhane deslocou-se hoje ao Sudão do Sul para se avistar com o Presidente Salva Kiir.

Visitas que acontecem num contexto de crescentes rumores sobre a possibilidade de negociações no estrangeiro entre as duas partes adversas.

