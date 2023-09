PR Moçambicano apela a acção colectiva no âmbito da Cimeira do clima em Nairobi

Clima

Decorre desde ontem e ainda até esta quarta-feira em Nairobi, sob a égide da União Africana e do governo queniano, a Cimeira da Acção Climática em África, que além de 20 chefes de Estado do continente, também junta o presidente da Comissão da UA, Moussa Faki Mahammat, o chefe de Estado das Comores e Presidente em exercício da UA, Azali Assoumani, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ou ainda o emissário americano para o clima, John Kerry.

Responsável de apenas 6% das emissões de dióxido de carbono a nível mundial, o continente procura promover soluções africanas durante este encontro em que está prevista a adopção da chamada "Declaração de Nairobi", um documento que procura articular uma posição comum do continente para diferentes fóruns globais.

Depois de o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, ter insistido hoje sobre a necessidade de os países ricos cumprirem as suas promessas no combate à crise climática e ajudem África a tornar-se uma "superpotência das energias renováveis", o Presidente moçambicano, também presente neste encontro, apelou a uma acção colectiva e lembrou que Moçambique é considerado um dos países mais severamente afectados pelas alterações climáticas no mundo.

"Nós sofremos ciclicamente, o que fizemos foi reforçar o sistema de aviso prévio para preparar as populações na altura em que estes desastres ocorrem", recordou o chefe de Estado cujo país conhece regularmente fenómenos meteorológicos extremos, como foi o caso durante o período chuvoso de 2018/2019, que foi considerado dos mais severos alguma vez registados, com 714 mortos depois da passagem dos ciclones Idai e Kenneth, no norte de centro de Moçambique.

"Ainda este ano, inauguramos um radar meteorológico na cidade da Beira, na região centro do nosso país, com alcance de registar ciclones num raio de 400 quilómetros, estando prevista a instalação de mais dois radares nas regiões norte e sul e, desta forma, estaremos a cobrir o país. Moçambique tem uma longa costa marítima de cerca de 2.700 quilómetros, o que nos impõe uma atenção especial ao oceano como regulador do clima e temperatura do planeta", disse ainda Filipe Nyusi antes de incitar "todos os líderes presentes no sentido de subscrever de forma unânime a declaração de Nairobi sobre mudanças climáticas" e apelar "à acção de todos".

No mesmo sentido, o Presidente do país hóspede da cimeira, William Ruto apelou nesta terça-feira à união dos Estados africanos no combate à crise climática, que qualificou de "maior desafio" da existência de todos os seres vivos. "Colectivamente, temos o poder de mudar o continente e a direcção que o mundo está a tomar", considerou o Presidente queniano que investir no continente é "a forma mais clara de se atingir o objectivo global" de reduzir as emissões de gases poluentes, dado que "nenhum dos países industrializados pode atingir o objectivo de zero emissões no período que lhes é exigido" e que "só uma transformação rápida e inclusiva" pode ser uma "solução sustentável".

Desde o começo ontem do encontro no âmbito do qual se elevaram igualmente vozes para reclamar um alívio da dívida para ajudar África a implementar políticas mais sustentáveis, os Emirados Árabes Unidos prometeram um envelope de 4,5 biliões de Dólares de investimento em energias limpas em África. Este país deve acolher no final do ano a COP 28 no Dubai.

