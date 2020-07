Polícia volta a matar jovem em Luanda e assume detenção do agente

Em Angola, a Polícia Nacional assumiu esta segunda-feira o incidente e lamentou a morte de José Kilamba Rangel de 23 anos e de um outro adolescente de 16 anos, que ficou igualmente ferido no bairro Prenda, em Luanda.

Publicidade Continuar a ler

Waldemar José, porta-voz do ministério angolano do Interior, informou que o facto ocorreu quando os agentes da polícia, no cumprimento da fiscalização das medidas a vigorar durante a situação de calamidade pública, efetuavam serviço de patrulhamento, deparando-se com um aglomerado de jovens, por volta das 2 horas de madrugada de segunda-feira.

“Na intervenção, por imprudência, um dos efetivos efetuou disparos com arma de fogo, atingindo mortalmente o cidadão de nome de José Kilamba Rangel, solteiro, de 23 anos de idade, e tendo causado ferimentos na perna de Maurício José Isabel, e 16 anos , que se encontra sob cuidados médicos numa unidade hospitalar local”,informou o Sub-comissário.

Waldemar José, garantiu que o agente envolvido já se encontra detido, para responsabilização disciplinar e criminal, apelando à população para se manter calma e observar as medidas e as orientações das forças da ordem face à situação da pandemia.

P​​or seu lado, o Presidente da associação Mãos livres, Salvador Freire, condenou aquilo que chama de acto macabro e desumano acrescentando que a polícia nacional deve assumir as suas responsabilidades porque os números de mortes por armas de fogos são assustadores no país.

De Luanda, o nosso correspondente, Daniel Frederico.

Correspondência de Angola, 14/7/2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro