Angola

Luanda multiplica testes em zonas consideradas críticas devido à Covid-19

Autoridades sanitárias angolanas multiplicaram testes em zonas consideradas críticas, como mercados devido a coronavírus. © AMPE ROGERIO AFP

Texto por: Avelino Miguel 1 min

As autoridades sanitárias angolanas multiplicaram os testes em zonas consideradas críticas, como os mercados informais e áreas comercias para o controle da pandemia do covid,19 no país. Foi estabelecida uma cerca sanitária à zona denominada, cidade da China, onde foram rregistados dois casos do covil-19.