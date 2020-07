Angola

Angola tem novo Código de Processo Penal

Áudio 00:59

Parlamento angolano em Luanda AMPE ROGERIO / AFP

Texto por: RFI 2 min

O novo Código de Processo Penal de Angola foi aprovado hoje por unanimidade no parlamento, com 196 votos a favor. O diploma que substituiu o vigente da era colonial portuguesa foi saudado pelos deputados angolanos que consideram que foi dado um passo para a consolidação democrática do país.