Parlamento angolano aprovou Orçamento geral do estado rectificativo de 2020

A Assembleia nacional de Angola, aprovou hoje o orçamento geral do estado revisto deste ano em curso para responder à epidemia do coronavírus e minimizar o impacto na economia do país. O Orçamento rectificativo foi aprovado com os votos da maioria do MPLA enquanto a Unita na oposição votou contra.

O parlamento angolano aprovou hoje, em Luanda, o orçamento geral do estado revisto de 2020 que reune as medidas transitórias de resposta ao coronavírus e minimizar o seu impacto na economia.

Com os votos a favor da maioria parlamentar do partido governante o Mpla, e os votos contra do maior partido da oposição a Unita, o orçamento, segundo a Ministra das Finanças Vera Daves, está focado na satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos neste momento difícil de crise e a efetivação das políticas econômicas estabelecidas.

O orçamento revisto foi elaborado com base no preço do petróleo de 36 dólares o barril e com uma taxa de crescimento do produto interno bruto em baixa de 3,6 porcento no sector petrolífero e 2,1 por cento no sector não petrolífero.

Angola vive uma grave crise económica e social nos últimos cinco anos, resultante da baixa do preço do estado petróleo, principal produto de exportação que agravou-se com a covid-19.

De Luanda, o nosso correspondente, Avelino Miguel.

Correspondência de Angola, 28/7/2020

