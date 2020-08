Angola

Funcionários da empresa de Água do Bengo não recebem há seis meses

Os trabalhadores da empresa Pública de Água e Saneamento da província do Bengo, em Angola, estão há seis meses sem receber salário. A empresa justifica a situação devido à crise financeira que se vive no país e os funcionários pedem a intervenção do Ministério da Energias e Água para encontrar uma solução.