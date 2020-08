Acção a favor de professores sem salário em Luanda devido à crise sanitária

Em Luanda, um grupo da sociedade civil lançou e sábado, 8 de Agosto, uma campanha de recolha de fundos e alimentos não perecíveis, para acudir centenas de professores do ensino privado que estão sem salário, devido à crise imposta pela covid-19. Mais pormenores com Francisco Paulo.

"Professor com dignidade” é o slogan de uma campanha lançada no sábado, 8 de Agosto, na capital angolana, que tende a recolher fundos e alimentos não perecíveispara acudir centenas de porfessores do ensino privado que estão sem salários, resultado da crise imposta pela covid-19.

ANPEP, Associação Nacional dos Professores do Ensino Privado, diz que mais 75 mil filiados, em todo país, carecem de alimentos por falta de salário e outros correm o risco de serem despedidos.

Kambolo Tiaka Tiaka, um dos promotores, diz que a iniciativa em acudir as necessidades dos professores vem responder ao grito de socorro de várias organizações do sector da educação, atendendo à crise salarial imposta pela covid-19.

“Há mais de quatro meses que os professores estão sem salários, devido à pandemia do novo Coronavírus que, igualmente, forçou a suspensão das aulas. E sem aulas não há salário, uma vez que as instituições do ensino privado fazem os seus ordenados com as contribuições dos alunos”, reconheceu o também coordenador da Plataforma Cazem em Acção.

Para o também activista social, o professor é um dos elementos mais importantes para desenvolvimento de qualquer país, daí que a classe não deve ficar indiferente à esta situação que os docentes do sector privado atravessam.

O activista social chama a atenção dos professores do ensino público e privado que não aderirem à iniciativa de cadastramento, sendo que já recebem salário do Ministério da Educação.

“Por respeito ao bom senso, a ética e a moral pedimos aos professores do ensino público e privado a não atrapalharem ao processo de cadastramento, visto que já fazem parte dos quadros assalariados do Ministério da Educação”, pediu o nosso entrevistado.

Quanto a abrangência da campanha noutras províncias, Kambolo Tiaka Tiaka garante que Já há contactos de forma a avançar com o mesmo projecto, mas que os interessados se organizem e assumam as responsabilidades da iniciativa.

Questionado se existe alguma colaboração do Ministério da Educação, respondeu que não, mas que na próxima semana serão endereçadas cartas ao MED, SINPROF e Associação Nacional dos Professores do Ensino Privado(ANPEP), no sentido de partilharem a iniciativa.

A campanha "Professor com dignidade, sociedade estável” tem a duração de um mês e é coordenada por um grupo de professores do ensino público e membros da sociedade civil residentes em Luanda.

Uma colaboração de Francisco Paulo

