Empresária angolana Isabel dos Santos, sai do conselho de administração da Unitel

Numa nota dirigida à imprensa, a empresárias angolana, Isabel dos Santos, anuncia que abandona o conselho de administração da operadora de telecomunicações Unitel, que vem vivendo um grande conflito interno. A filha do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, é acusada pela justiça angolana de envolvimento em actos de corrupção na sua actividade empresarial.

A empresária angolana, Isabel dos Santos, anunciou hoje, num comunicado que decidiu deixar o seu lugar no Conselho de Administração da operadora de telecomunicações Unitel, devido ao conflito que vive o grupo empresarial.

De acordo com o comunicado, a filha do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, um conflito permanente se instalou no Conselho de Administração da Unitel, que tem como principal acionista a petrolífera angolana Sonangol.

Na sua nota, Isabel dos Santos, destacou a sua dedicação a criação, ao desenvolvimento e ao sucesso da Unitel, cujo Conselho de Administração deixou de pertencer.

A empresária Isabel dos Santos é alvo neste momento, da justiça angolana por suspeita de envolvimento em actos de corrupção na sua actividade empresarial.

De Luanda, o nosso correspondente, Avelino Miguel.

Correspondência de Angola, 11/8/2020

