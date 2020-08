Crise sanitária “engole” imprensa privada angolana

A crise económica agravada com à pandemia do novo coronavírus “afunda” à imprensa privada em Angola. Sindicato adverte que a situação põe em risco perto de 20 mil postos de trabalho. Entretanto, Governo nega apoiar imprensa privada.

Os órgãos cuja sustentabilidade dependia da publicidade ou venda de jornais fecharam, muitos estão despedir trabalhadores, por falta de incentivo do Estado.

Albino Sampaio, director do semanário “Liberdade”, confirma que teve de encerrar a publicação por escassez de publicidade, e sem a qual consegue suportar os custos diários do projecto.

“Nós vivíamos de publicidade, mas, infelizmente, com o surgimento da pandemia, acabamos por ficar bloqueado. E sem publicidade e nem financiamento não tem como manter vivo o projecto”, comentou o jornalista.

Albino Sampaio acha que a melhor forma para salvar à imprensa privada é o Estado apoiar às empresas de comunicação social para evitar “mortes” dos pequenos projectos que ainda restaram no mercado.

Luís Manuel tem a mesma opinião, o antigo coordenador-adjunto de Informação da Rádio UNIA, diz que a crise forçou a suspensão de contrato de funcionários, visto que o órgão sobrevivia das contribuições da Universidade Independente de Angola.

“A falta de dinheiro e publicidade para custear os encargos do órgão resultado da paraliação das aulas, houve a necessidade de suspender os contratos com os trabalhadores”, descreveu o jornalista.

Criada em 2013, a estação de rádio da Universidade Independente de Angola (UNIA), dispensou mais de 30 funcionários desde jornalistas, administrativos e técnicos, aponta Luís Manuel.

Sem gravar entrevista, Manuel Ngongo, o director do semanário “Manchete”, reconhece que a falta de publicidade e de incentivo do Estado é um dos motivos que levou a encerrar, temporariamente, o seu jornal.

O gestor revela que é importante que o Estado crie políticas de incentivo para subvencionar à imprensa privada, com vista impedir “morte” de mais projectos, por limitações financeiras ou financiamento bancários.

“O Estado devia dar algum suporte às empresas privadas do ramo, com fito de diminuir o desemprego e a desocupação da juventude. Agora olhando apenas para imprensa pública ameaça a democracia”, finalizou o responsável.

Governo nega apoiar à imprensa privada

O Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) lamenta as dificuldades que passam os órgãos de comunicação social, sobretudo os privados que se encontram numa maré de incerteza.

Para Teixeira Cândido, o sindicato e um grupo de oito directores apresentaram, em Julho, uma proposta ao chefe de Estado para contrapor a situação, mas para o espanto da classe, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social mostrou-se indisponível em ajudar à imprensa privada.

“O facto da Lei de Imprensa prever incentivo à comunicação social, entendemos que pudêssemos solicitar junto do chefe do Estado a materialização destes incentivos para acudir as dificuldades que vivem os órgãos de comunicação social, mas fomos surpreendidos com um não”, explicou responsável sindical.

O também jornalista esclarece que a proposta nem sequer solicitaram dinheiro, mas sim, a canalização de publicidade institucional e uma linha de crédito que permitisse às empresas pagar no período longo, de modo, a que se garantissem os salários dos trabalhadores.

“Se o Estado aceitasse era de facto orientar as grandes empresas a canalizar 80% das suas publicidades para o sector privado e 20% para o estatal, já que a maior preocupação nesta altura é pagar salário para que os órgãos mantenham os funcionários”, descreveu.

Teixeira Cândido disse, ainda, que via que às empresas de comunicação social pagar os créditos bonificados é com base a produção de receitas que iam amealhando durante os seus trabalho.

Exemplificou países como Cabo Verde, Guine Bissau e Portugal, onde, a seu ver, a realidade é muito próxima de Angola, contudo, os seus governos disponibilizam verbas para apoiar empresas de comunicação social privada.

20 mil postos de trabalho em risco

O Sindicato dos Jornalistas Angolanos garante ainda que a situação põe em risco 20 mil postos de trabalho se não forem tomadas medidas para travar a crise.

“A nossa projecção é que esta situação afecta 20 mil profissionais, incluindo os agentes de publicidade, por isso quando do sector também devem ser contabilizados devem ser contabilizados”, especificou Teixeira Cândido.

O SJA entende que as limitações financeiras da imprensa privada estão atravessar e que possa colocar milhares de profissionais no desemprego, não é apenas pela pandemia, mas, fundamentalmente, de alguma situação que a nossa economia vai conhecendo desde abaixa do petróleo.

“Esta situação tem influência nas receitas que as empresas colocam a disposição da publicidade, não havendo ganhado não há publicidade, sendo a publicidade a principal e a única receita da imprensa privada que, de certo modo, deixa fragilizado à imprensa privada”, prevê o também professor universitário.

De salientar que os jornais 24horas, Hora H, Manchete, A república, Visão, Liberdade e à Rádio da Universidade Independente de Angola, encerraram devido a crise do novo coronavírus.

