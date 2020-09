Angola

IURD nega tentativa de fuga do líder brasileiro em Angola

Autoridades angolanas impedem dirigente do IURD de fugir para o Brasil o que ele nega. Templo em Luanda da Igreja Universal do Reino de Deus. © rfi/Francisco Paulo

Texto por: Francisco Paulo 4 min

Depois da PGR angolana ter apreendido o mês passado, sete templos da Igreja Universal do Reino de Deus, agora são as autoridades migratórias que impediram, ontem, 31, uma suposta fuga do líder da Igreja Universal do Reino de Deus, para o Brasil, já que há um processo-crime, envolvendo pastores angolanos e brasileiros.