Eleições autárquicas após aprovação da legislação pela Assembleia nacional segundo chefe de Estado

As eleições autárquicas angolanas só serão convocadas após a aprovação da legislação para o efeito, pela Assembleia Nacional, declarou o Presidente angolano, João Lourenço. O líder da Unita, Adalberto da Costa Júnior, reagiu dizendo que o Mpla tem medo de perder o poder autárquico e não tem vontade política para a realização das autárquicas com vista à consolidação da democracia no país.

O presidente angolano, João Lourenço, reafirmou este fim de semana,na cidade do Quito, sul de Angola, que as eleições autárquicas angolanas só serão convocadas após a aprovação da legislação para o efeito, pela Assembleia Nacional.

Segundo João Lourenço, só com a aprovação de todas as leis do pacote legislativo autárquico é que o Presidente da República estará em condições de auscultar as forças políticas e a sociedade,para a definição de uma data de realização das eleições autárquicas.

O líder do maior partido da oposição Unita, Adalberto da Costa Júnior, em reação as declarações de João Lourenço, afirmou que o partido no poder, o Mpla tem medo de perder o poder o autárquico e não tem vontade política para realização das autarquias com vista à consolidação da democracia no país.

Na sua última reunião realizada recentemente em Luanda, o Conselho da República, não foi consensual em relação às eleições autárquicas, embora a maioria dos seus membros Terem reconhecido não existirem condições para sua realização ainda este ano.

De Luanda, o nosso correspondente, Avelino Miguel.

Avelino Miguel, correspondente, em Luanda

