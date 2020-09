Angola

ONGs consideram que 90% das escolas angolanas não têm condições para reabrir

Áudio

De acordo com o governo angolano, o regresso às aulas deverá ser efectuado gradualmente a partir do dia 5 de Outubro. © LUSA

Texto por: Liliana Henriques

As ONGs angolanas Mozaiko e Rede Angolana de Educação para Todos apresentaram na semana passada em Luanda um relatório sobre a situação das escolas do país a poucos dias do regresso progressivo às aulas a partir do dia 5 de Outubro. De acordo com este estudo efectuado nos meses de Julho e Agosto junto dos professores e restantes funcionários das escolas de 9 das 18 províncias do país, 90% dos estabelecimentos escolares não oferecem condições suficientes de higiene para um regresso seguro às aulas no actual contexto de luta contra a covid-19.