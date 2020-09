Angola/RDC

Angola e RDC reforçam cooperação em defesa e segurança

Presidente angolano João Lourenço recebe homólogo congolês Félix Tshisekedi em Luanda, a 5 de Fevereiro de 2019. LUSA

Texto por: Avelino Miguel | RFI 3 min

No quadro do reforço da cooperação em matéria da defesa e segurança, Angola e a República Democrática do Congo assinaram nesta quarta-feira, 16 de Setembro, em Luanda, três acordos de intercâmbio, nos domínios da defesa, segurança e fronteiras.