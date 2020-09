Angola: Sindicatos dos professores contestam reinício das aulas a 5 de Outubro

Angola continua com a controvérsia entre o Governo e os sindicatos dos professores sobre o reinício das aulas, previsto para o próximo mês de Outubro em período da Covid-19.

O ministério da educação alega que estão criadas as condições de biossegurança para o reinício das aulas do ensino geral no próximo dia 5 de Outubro. Os professores e as associações do país, e encarregados de educação, reprovam a intenção do Ministério da educação, alegando persistir nas escolas a falta de condições de biossegurança.

O ministério da saúde iniciou os testes da Covid-19 aos professores num ambiente de contestação dos docentes, que afirmam não existirem condições de testagem em todas as regiões do país.

O ministério da saúde prevê o pico da pandemia da Covid-19 em Angola durante o mês de Outubro. Nos hospitais e centros de tratamento, os profissionais da saúde continuam a reivindicar que o material de biossegurança é insuficiente.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Avelino Miguel.

Correspondência de Avelino Miguel 30-09-2020

