Angola: Jornalistas denunciam censura na TV Zimbo no caso Edeltrudes Costa

Carlos Rosado, jornalista económico, colocou um ponto final na sua colaboração com a TV Zimbo por a estação ter recusado que ele abordasse na rubrica "Directo ao ponto" o caso Edeltrudes Costa. O Sindicato dos jornalistas e o MISA Angola aplaudem a decisão de Rosado e denunciam o recuo da liberdade de imprensa no país.

Publicidade Continuar a ler

Na sexta-feira a TV Zimbo pediu a Carlos Rosado para escolher outro tema para a sua rubrica do dia seguinte. O jornalista económico optou, então, por recusar e anunciou colocar um ponto final na colaboração com aquela estação televisiva.

Em causa o caso Edeltrudes Costa, chefe do gabinete do chefe de Estado, João Lourenço, que, segundo um canal televisivo português TVI podia ter beneficiado de milhões de dólares em contratos com o Estado.

O facto levou, mesmo, a uma manifestação em Luanda e tem suscitado ampla controvérsia.

Rosado denuncia, desta feita, uma linha editorial do canal que levaria, mesmo, a que popularmente se lhe chamasse, mesmo, "TPA 3" (numa referência aos dois canais da Televisão pública de Angola).

No final de Julho a TV Zimbo, bem como a Rádio Mais e o jornal O País, do grupo Media Nova, foram entregues ao Estado angolano no âmbito do processo de recuperação de activos criados com fundos públicos, segundo anunciou a Procuradoria Geral da República.

O MISA Angola, Instituto para a comunicação social da África austral, felicitou Rosado pela sua postura e prometeu continuar a "bater-se" pela liberdade de imprensa, este organismo que tem vindo a denunciar recuos quanto a este panorama.

Por seu lado o Sindicato dos Jornalistas angolanos condenou o que considera ser "um acto de censura" da Comissão de gestão da TV Zimbo.

Carlos Rosado refere, porém, não acreditar que possa estar em causa um posicionamento directo da presidência da república no caso, mas uma deriva de linha editorial do canal.

Ele denuncia também "um acto de censura" e relativiza os argumentos do canal que se poderia exprimir ainda sobre o caso.

Enquanto essa atitude não for alterada o jornalista garante que não retomará as suas colaborações.

Carlos Rosado, jornalista angolano

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro